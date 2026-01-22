殲-20發射「小飛棍」導彈疑為新型「霹靂-16」 可獵殺300公里敵機

殲-20首飛15周年的紀念影片中現驚鴻一瞥，讓全球防務觀察家震驚：殲-20主彈艙大開，一枚通體渾圓、幾乎看不見傳統彈翼的「光桿導彈」呼嘯而出，「沒翅膀」的設計有人戲稱它為「小飛棍」，外界認為導彈極有可能是專門為五代機隱身彈艙訂製的「霹靂-16」，預計能獵殺遠在300公里的敵機。

設計可令掛載量增多

這款空對空導彈最大特徵是移除巨大彈翼，改用超小型彈翼甚至全動尾翼，「修身」設計讓導彈變成光滑圓柱體。通過移除彈翼釋放空間，讓殲-20主彈艙掛載量由4枚「霹靂-15」增加到6至少枚「霹靂-16」。

知名軍事自媒體「矚望雲霄」認為，「霹靂-16」的光桿設計有利拓闊射程，導彈在飛行過程中的能量損失也大幅減少。據稱，導彈採用先進的雙脈衝或多脈衝固體火箭發動機，這意味其性能如同長跑運動員，在飛行途中保存「體力」，末端攻擊，瞬間二次點火，爆發出驚人動能，讓對手無法輕易逃脫。

至於外界質疑導彈沒有彈翼後怎麼拐彎，分析指，「霹靂-16」在高超音速飛行狀態下，導彈的圓柱狀機身本身就能產生升力。配合高精度的推力矢量控制，「霹靂-16」不再需要笨重的彈翼撥動氣流，而是直接通過改變噴氣方向和調整機身攻角來實現極高負荷的機動能力。

「霹靂-16」的光滑設計不僅利於彈艙內的緊密排布，也讓導彈脫離彈艙瞬間的雷達反射截面積干擾降到最低，讓殲-20在發射瞬間依然保持低可探測性。分析進一步判斷，此次影片曝光的導彈，很可能就是霹靂-16的定型版本，一舉彌補殲-20載彈量不足的缺陷。