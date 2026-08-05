内蒙古2幼童揸沙丘越野車失控 家長路人冒死飛身攔截︱有片

任由幼童登上駕駛座，隨時發生致命意外。內蒙古有兩名幼童啟動沙丘越野車，高速失控亂衝，家長及在場其他遊客冒死飛身撲向越野車企圖剎車救人，但紛紛被彈飛，幸越野車最後撞上馬欄後停下。

網民斥父母沒有看管

內地網絡4日流出一條在內蒙古錫林郭勒盟一個景區拍攝的影片，片中兩名分別約6歲及3歲的幼童，坐在一輛沙丘越野車駕駛座，期間幼童疑誤觸開關，啟動了越野車令其暴衝。



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由於較大的幼童膝上抱著小童，越野車在無人駕駛下四處亂跑，嚇得車上幼童哇哇大哭。

幼童家長及在場遊客見狀，紛紛試圖攔下越野車，有穿紅衣男子更飛身撲向車尾，企圖爬上駕駛座，但在越野車高速失控奔走下，男子一直被拖在草地上摩擦，之後更被拋飛。還有一名穿白衣女子，嘗試由車頭方向跳上車，但同樣失敗跌落草地。

最終，沙丘越野車高速撞上馬圈護欄後才停低，車上兩名幼童相信並無大礙。

影片在網上引起熱議，網民紛紛批評家長未有看好幼童，讓他們坐上無大人的越野車是嚴重缺乏安全意識。