河南35歲女一生活習慣 致甩牙絕經貌似60歲阿婆
更新時間：11:40 2026-08-05 HKT
發佈時間：11:40 2026-08-05 HKT
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汽水只可淺嚐，不能當水喝。河南有35歲女，15年來不飲白開水，每天飲4、5瓶可樂，導致牙齒脫落、糖尿病、提早絕經，樣貌像60歲般。
15年來可樂當水飲
「大參考」報道，河南中醫藥大學第一附屬醫院肛腸病二病區主任周艷陽表示，早前接到一名女求診者，發現她患有多種健康問題，包括糖尿病、已停經、牙齒大面積脫落等，雖然患者只有35歲，但外貌卻像60歲一樣。
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醫生詢問後，發現該患者自15年前，每日只把飲料當作水喝，一天可以喝4、5瓶可樂，反而抗拒喝白開水。
由於過量攝取糖份，誘發患上2型糖尿病；打亂內分泌系統，卵巢功能提前衰退，確診絕經；汽水中的磷酸和碳酸腐蝕牙釉質，造成不可逆的「可樂牙」；糖分引發糖化反應，破壞膠原蛋白與彈性纖維，皮膚鬆弛、暗沉起皺，面容狀態被接診醫生描述為「如同60歲的老太太」。
醫生提醒大家切勿貪飲甜飲料，零糖零熱量的白開水才是最健康的選擇，含糖碳酸飲料僅可偶爾解饞。
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