內地汽水市場續萎縮 無糖飲品市佔破41%兩年增7個百分點
更新時間：18:00 2026-08-04 HKT
發佈時間：18:00 2026-08-04 HKT
發佈時間：18:00 2026-08-04 HKT
消費者減糖風氣越來越盛，傳統的含糖汽水銷量持續下降，今年第二季，線下零售的汽水類銷售額同比下跌12.23%。無糖碳酸飲料今年首6個月在飲品市場的市佔率升至41.2%，較兩年前升超超過7個百分點。分析認為，今年是內地飲料市場關鍵年，過去數十年主宰市場的含糖汽水已徹底失去風光。
次季線下汽水銷量跌12.23%
據澎湃新聞引述「斑馬消費」指，全民健康意識覺醒、控糖成為消費共識，以及新生代消費偏好差異，含糖汽水市場衰退成為必然。所以各飲料巨頭紛紛調整業務重心，加快健康化飲品銷售，尋找新的增長曲線。
每年第二季也是傳統飲料市場旺季，但馬上贏資料顯示，2026年第二季度，線下零售管道汽水品類銷售額同比下滑12.23%，樣本主要以含糖碳酸飲料為主。
歐睿2026年上半年行業資料則呈現兩極分化：國內碳酸飲料整體銷量同比上漲4.3%，全部增量由無糖產品貢獻，含糖產品持續萎縮。
今年1-6月，無糖碳酸飲料佔碳酸飲料總銷量比重已攀至41.2%，較兩年前提升超7個百分點。
面對含糖碳酸飲料需求持續下行的長期趨勢，各大頭部飲品企業早就明確了接下來的轉型方向，一邊依託經營多年的經典汽水老產品守住基本盤，一邊全面重構自身產品矩陣，加碼無糖碳酸、電解質水、健康功能飲品等一系列健康化新品類，對沖傳統含糖碳酸飲料業務持續下滑帶來的經營風險。
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