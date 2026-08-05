鯊魚肌｜41歲西安男揮棒鈴練出完美身型 實現體脂13%獲激讚｜有片

中年男士要練出完美腹肌絕非天方夜譚。據內地媒體報道，陝西西安一名41歲男子郝望，在過去兩年間通過持續進行棒鈴（Clubbell）及壺鈴（Kettlebell）訓練，成功練出線條清晰、極為罕見的「鯊魚肌」（即醫學上的前鋸肌），並將體脂率長期穩定在13%至15%的健美水平，精湛的訓練成果獲得大批網民激讚。

每日揮棒鈴40分鐘

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「鯊魚肌」位於胸廓外側皮下，因形狀神似鯊魚兩側的腮裂而得名。一般而言，要讓這組肌肉清晰顯現，男性的體脂率必須控制在15%或以下，並需配合高難度的針對性訓練。

據「大米Video」，郝望透露他每天都會手持重達40斤（約20公斤）的棒鈴進行40分鐘訓練，如今動作已達到行雲流水的境界。然而，他坦言自己從未刻意針對前鋸肌進行局部孤立訓練，這組「鯊魚肌」完全是全身協調運動下的「附帶成果」。

他解釋，與傳統啞鈴訓練著重單一肌肉刺激不同，棒鈴和壺鈴的重心均偏離手掌。在進行擺動及旋轉等全身性發力動作時，身體必須強制調動核心肌群以維持穩定，同時會深層刺激肩部、背部及側腹等協調肌群。這種多關節的動態訓練，不僅能大幅提升身體的爆發力與協調性，更能塑造出更為流暢、勻稱的肌肉線條，成為近年備受推崇的實用力量訓練（Functional Training）方式。

郝望的訓練方式獲不少網民點讚，有人形容「40斤棒鈴甩得行雲流水，確實厲害」。