Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

鯊魚肌｜41歲西安男揮棒鈴練出完美身型 實現體脂13%獲激讚｜有片

即時中國
更新時間：07:00 2026-08-05 HKT
發佈時間：07:00 2026-08-05 HKT

中年男士要練出完美腹肌絕非天方夜譚。據內地媒體報道，陝西西安一名41歲男子郝望，在過去兩年間通過持續進行棒鈴（Clubbell）及壺鈴（Kettlebell）訓練，成功練出線條清晰、極為罕見的「鯊魚肌」（即醫學上的前鋸肌），並將體脂率長期穩定在13%至15%的健美水平，精湛的訓練成果獲得大批網民激讚。

每日揮棒鈴40分鐘

相關新聞：《熱辣滾燙》現實版︱杭州女靠AI+毅力狂減50KG 三高消失變靚新娘

相關新聞：減肥扣管理費｜浙江屋苑奇葩方法鼓勵瘦身 每減半公斤可抵¥30

「鯊魚肌」位於胸廓外側皮下，因形狀神似鯊魚兩側的腮裂而得名。一般而言，要讓這組肌肉清晰顯現，男性的體脂率必須控制在15%或以下，並需配合高難度的針對性訓練。

據「大米Video」，郝望透露他每天都會手持重達40斤（約20公斤）的棒鈴進行40分鐘訓練，如今動作已達到行雲流水的境界。然而，他坦言自己從未刻意針對前鋸肌進行局部孤立訓練，這組「鯊魚肌」完全是全身協調運動下的「附帶成果」。

他解釋，與傳統啞鈴訓練著重單一肌肉刺激不同，棒鈴和壺鈴的重心均偏離手掌。在進行擺動及旋轉等全身性發力動作時，身體必須強制調動核心肌群以維持穩定，同時會深層刺激肩部、背部及側腹等協調肌群。這種多關節的動態訓練，不僅能大幅提升身體的爆發力與協調性，更能塑造出更為流暢、勻稱的肌肉線條，成為近年備受推崇的實用力量訓練（Functional Training）方式。

郝望的訓練方式獲不少網民點讚，有人形容「40斤棒鈴甩得行雲流水，確實厲害」。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
62歲黎燕珊沾楊明莊思明喜氣鋪路再婚？低胸高炒好身材紅粉緋緋 有「黃昏戀」滋潤索爆
62歲黎燕珊沾楊明莊思明喜氣鋪路再婚？低胸高炒好身材紅粉緋緋 有「黃昏戀」滋潤索爆
影視圈
8小時前
移加港人感慨「感受到香港嘅好」？批效率低/治安差 當地人4點苦呻「無希望」都想走 網民嘆：好多嘢十年如一日
移加港人感慨「感受到香港嘅好」？批效率低/治安差 當地人4點苦呻「無希望」都想走 網民嘆：好多嘢十年如一日
生活百科
2026-08-03 17:27 HKT
「滿屋日本料理」全線結業！大埔最後分店8月落閘 加碼推晚市無限時任食優惠 網民：已經冇高質日式放題了
「滿屋日本料理」全線結業！大埔最後分店8月落閘 加碼推晚市無限時任食優惠 網民：已經冇高質日式放題了
飲食
18小時前
六合彩｜頭獎1300萬攪珠結果出爐 即刻入嚟對冧巴！
社會
9小時前
紐約外海驚現12呎長「鯊魚哥斯拉」
紐約外海驚現12呎長「鯊魚哥斯拉」 專家憂核廢料致基因突變
趣聞熱話
18小時前
黃文標轉做倉務食茶記 《尋秦記》古天樂二弟回歸平淡 患柏金遜症單身寡佬聽天由命
黃文標轉做倉務食茶記 《尋秦記》古天樂二弟回歸平淡 患柏金遜症單身寡佬聽天由命
影視圈
16小時前
中年好聲音4｜周志康屢傳將出局無阻人氣 曾參加《超級巨聲》 專一形象贏孖生兄周志文
中年好聲音4｜周志康屢傳將出局無阻人氣 曾參加《超級巨聲》 專一形象贏孖生兄周志文
影視圈
8小時前
陳凱琳回應影院風波 證二仔被「淋Cream」已報警：好心痛 兒子疑踢凳惹女觀眾發難
01:12
陳凱琳回應影院風波 證二仔被「淋Cream」已報警：好心痛 兒子疑踢凳惹女觀眾發難
影視圈
12小時前
葵廣短裙熱褲女「賣書軍團」惹熱議 網民斥「暴露到好似冇著」侮辱行業 街坊揭地鐵站外更離譜｜Juicy叮
葵廣短裙熱褲女「賣書軍團」惹熱議 網民斥「暴露到好似冇著」侮辱行業 街坊揭地鐵站外更離譜｜Juicy叮
時事熱話
17小時前
連鎖快餐店8月限定優惠！指定粥麵配飲品全日$29 全線分店供應
連鎖快餐店8月限定優惠！指定粥麵配飲品全日$29 全線分店供應
飲食
13小時前