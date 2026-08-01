《熱辣滾燙》現實版︱杭州女靠AI+毅力狂減50KG 三高消失變靚新娘

都市女性或常覺得，即使如何努力，減肥效果都不如人意。最近，內地年輕人興起利用AI幫助，讓減肥這件事變得更有效率。他們吃飯前，先舉起手機拍照，讓AI分析完熱量和營養，再決定是否吃。

杭州85後女子「瀟芒」，就靠AI配合毅力，成功減掉50公斤，脂肪肝、三高都消失，穿上漂亮婚紗，與自己十年戀愛長跑的男友結婚。



瀟芒接受內地傳媒《錢江晚報》訪問表示，男友曾求婚無數次，她都因身材原因未有答應。一來覺得自己穿婚紗不好看，怕被人指指點點，此外，體檢查出脂肪肝、三高，還有胰島素抵抗，健康問題讓她一直抗拒結婚。



身高1米7的她最重曾達236斤（118公斤）。後來，她開始用手機的AI程式分析8食物熱量和營養，將所有資料儲入自己記錄，有時間就去運動。經過一年時間，她成功從「重量級」變身「輕盈派」。



瀟芒表示，減肥後去試婚紗，因為每隔兩星期試身，每次都要改小一次，連婚紗店老闆都要她別再瘦下去。



今年5月，瀟芒去醫院做身體檢查，竟發現不僅三高、脂肪肝全部正常，連以前的甲狀腺結節、乳腺結節都消失。瀟芒的成功例子讓整個辦公室掀起一股減肥熱潮。如今至少二、三十個同事都跟著瘦了。