內地新例整頓飲食業宣傳字眼 烹協廢除「烹飪大師」、「美食之都」等稱號

中國烹飪協會近日發布公告，指依據《社會組織評比表彰活動管理辦法》，決定撤銷並廢除歷年由協會評定頒發的「中國餐飲服務名師」、「中國烹飪大師」等榮譽稱號，以及授予各地的「美食之都」、「美食之鄉」、「美食地標城市」等稱號，禁止任何單位和個人以此名義進行官方宣傳、媒體報道或對外推廣。

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根據公告，由公布日起，所有經協會評定及頒發的「中國烹飪大師（名師）」與「中國餐飲服務大師（名師）」等各類含「大師」或「名師」字樣的稱號、證書及服裝即時失效，對應的評選通知與評審公示等文件亦同步廢除，任何單位和個人均不得以任何方式、任何途徑使用上述相關稱號。

此外，協會此前授予的各類「之鄉、之都、美食地標城市」等全部相關稱號亦即刻廢止，不再具備任何效力。未經批准，任何單位或個人均不得開展以「之都」、「之鄉」及基地等授牌命名活動，不得開展包含「中華」、「中國」及「全國」等字眼的評比表彰活動。

同時，協會旗下所有分支機構嚴禁設立任何名譽職務，以及「輪值」、「執行」、「常務」等職銜，違者一經發現將被取消委員資格。

中國烹飪協會表示，此舉旨在嚴格落實中央社會工作部及民政部於8月1日正式實行的《社會組織評比表彰活動管理辦法》，以規範行業表彰評價秩序。

