漂流疑私自加深水位增刺激 景區司機：傷者一車車往外拉

「撈起來繼續漂，包撈包活！」央視《財經調查》前日曝光西南某省漂流景區，為增加刺激度吸引遊客，疑私自加深水位，致翻船概率驟增至50%。景區司機直言，去年雨水過大時，受傷遊客「一車一車往外拉」。

使用未改造危險自然峽谷

新報畫面顯示，涉事景區的漂流開啟後水面急流翻湧，一艘載有6人的紅色皮艇行至河道某處時突遭大浪衝擊，整艇瞬間倒扣，所有人全部落水，轉瞬便被急流沖散。幾名安全員接連跳入河中緊急撈人。央視記者觀察指，景區大部分河道都是天然形成，未經過人工修整，水下暗礁亂石密布，皮艇時不時就會撞上礁石，尖銳石塊刮擦船身，聲響刺耳。

內地許多景區也開設刺激的漂流項目吸引遊客。新華社

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全程漂流歷經近1小時，下船時幾乎所有人都狼狽不堪，近半遊客受傷，丟鞋、丟手機情況隨處可見。而沿路工作人員早已提前等候，準備給遊客發放消毒使用的碘伏。景區工作人員直言：「整不好就翻，一切看造化。」

業內人士表示，此類漂流項目大多為追求更強刺激吸引遊客，刻意突破監管要求，私自加深水位、製造大落差；不少未通過合規審批的漂流項目甚至直接利用尚未改造完成的自然峽谷，水下大量暗礁、尖角都被水流遮擋，安全風險完全不可控。