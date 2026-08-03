「白海豚」本周末最接近台灣 專家指後期路徑存變數 恐或北上直趨華北

正在西北太平洋活躍的颱風「白海豚」動向備受關注。綜合兩岸氣象部門最新預測，白海豚將於本周末最接近台灣，台灣方面不排除發布海上颱風警報。同時，該颱風後期路徑變數極大，不僅將吞併另一熱帶低氣壓「鯨魚」，更有可能複製50多年前極罕見的北上軌跡直撲華北。

台灣氣象部門及氣象專家吳德榮指出，白海豚目前維持大型中度颱風級別，預計未來5天向西北偏西移動，抵達琉球附近海域。本周五至周日（7至9日），白海豚的外圍環流將掠過台灣北部海面，屆時中北部地區雨勢將顯著增強，西半部有局部陣雨，而北部及東半部則因「過山沉降」效應，氣溫將異常偏高。當局正密切觀察其威脅，視乎接近程度，隨時發布海上颱風警報。

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或現半世紀罕見路徑

另一方面，白海豚的長遠路徑極具戲劇性。美國數值預報模擬出其可能在華東近海北上，先後登陸山東半島及天津。若預測成真，將是自1972年颱風「麗塔」後，50多年來首次有熱帶氣旋直接登陸天津。

此外，菲律賓東側目前的熱帶低氣壓（準颱風「鯨魚」），預計將不敵白海豚的廣闊環流而被強行扯散併吞，屆時將上演一幕「海豚吃鯨魚」的氣象奇觀。正值暑假旅遊旺季，計劃前往台灣、日本及華東的港人須密切留意天氣變化。