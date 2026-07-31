白海豚｜超強颱風路徑南移 料下周吹襲沖繩及台灣北部或登陸華東

暑假外遊注意！由香港提供名字、正在西北太平洋活躍的今年第13號颱風「白海豚」（Dolphin），在極佳的海洋環境下爆發性增強。香港天文台指出，白海豚在短短三日內已由熱帶風暴飆升至超強颱風級別，中心附近最高持續風速達每小時270公里，有機會成為今年「風王」。最新氣象預測顯示，白海豚的預測路徑已向南大幅修正逾1,000公里，大抵消除正面吹襲日本本州的威脅，但下周後期恐轉為直撲沖繩、台灣以北海域及中國華東沿海一帶。

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截至今日（7月31日）清晨5時，超強颱風白海豚集結在東京東南方的遠洋上。內地中央氣象台及香港天文台的概率圖顯示，隨着太平洋副熱帶高壓勢力偏強，白海豚的路徑在過去24小時內持續向西、向南微調。

目前預測顯示，白海豚未來數天對華南及香港無直接影響，但預計會在8月6日前後移向琉球群島（沖繩）及台灣以北海域，隨後橫過東海，並有大概率在8月7日前後於華東沿海（福建北部至浙江南部）登陸。

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將終結華東持續高溫

受副熱帶高壓盤踞影響，江蘇、上海等華東地區目前正遭受持續高溫熱浪籠罩，部分地區最高氣溫直逼38至39℃。江蘇省氣象台指出，雖然未來數天仍將維持高溫悶熱，但隨着超強颱風白海豚於8月7日前後趨近，其外圍環流預計在8月8日為當地帶來最顯著的風雨擾動，屆時將有大風及降水，徹底終結連日高溫。

由於下周正值暑假外遊旺季，香港天文台及多國氣象機構呼籲，準備前往日本、沖繩、台灣及華東等地的市民，必須密切留意白海豚的最新移動路徑與預警資訊。