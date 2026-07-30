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颱風「白海豚」爆發增強恐成今年風王 天文台：接近歷史極端值 或直逼史上最強「泰培」？

社會
更新時間：09:46 2026-07-30 HKT
發佈時間：09:46 2026-07-30 HKT

颱風白海豚或成今年「風王」？天文台昨晚在《天氣隨筆》表示，近日有電腦數值預報及人工智能模式，預測熱帶氣旋「白海豚」的中心風力會再進一步增強，甚至接近歷史極端值。

「白海豚」三日內 爆發增強至五級颶風

名字由香港提供

翻查紀錄，「白海豚」在短短三日時間內，由熱帶風暴強度，增強至今日（30日）凌晨的超強颱風，中心附近最高持續風力，已達270公里，在美洲的颶風分級中，已達最強級別的「五級颶風」。

「白海豚」名字由香港提供，意思是生活在珠江口水域的中華白海豚，亦是香港的吉祥物。

天文台指，各大電腦模式均顯示「白海豚」所在海域海水溫度極高、垂直風切變微弱，大氣條件極佳，因此在延伸預報中均模擬出顯著增強的趨勢。各大模式均預估其擁有高度緊密的低壓環流，但在位置與強度細節上仍有差異。

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史上最強西北太平洋颱風 為1979年「泰培」

根據天文台資料，西北太平洋有記錄以來最強的熱帶氣旋分別是：

- 超強颱風泰培（Tip；1979年）：中心最低氣壓為870百帕斯卡，中心附近最高持續風速達每小時305公里；
- 超強颱風蘭茜（Nancy；1961年）：中心最低氣壓為885百帕斯卡，中心附近最高持續風速同樣達每小時305公里。

不過天文台亦提醒，分析坊間電腦模式預報圖時，需要明白以下要點：

1. 未經修正的預報：電腦模式直接輸出的預報仍受很多因素限制，與實況觀測值之間仍存在一定偏差，只屬於未經修正的模式原始數據。

2. 預報的不確定性：預報的時間越長，大氣微小變化的累積誤差越大。熱帶氣旋未來的強度，取決於海溫、高空輻散、乾空氣入侵及這連結會以新視窗打開。眼壁更替[5]過程等多個複雜因素，單一模式的極端預測往往具有相當大的變化空間。

天文台認為，這亦是預報員在熱帶氣旋業務運作時的挑戰，較高的海水溫度及有利的大氣環境可為「白海豚」提供有利的發展條件，但其最高強度仍取決於其結構能否維持，以及過程中會否出現被乾空氣干擾或出現眼壁更替等因素。天文台指，制訂天氣預報的精髓是將電腦模式的原始數據分析及修正為最有可能的預報。

天文台指，預報團隊會繼續密切監察「白海豚」及其他西北太平洋熱帶氣旋的最新發展，並結合衛星、雷達及多個預報模式的數據進行評估。

中央氣象台的預報路徑。
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