遼寧「鬼火少年」凌晨戴面具持玩具槍炸街 240警圍捕103人｜有片

遼寧鞍山近日發生大規模青少年「飆車炸街」事件。多名青少年深夜駕駛非法改裝電單車及私家車，在市府轉盤一帶進行高速漂移、翹頭甩尾等危險動作，部分人更頭戴面具、手持玩具衝鋒槍探出天窗造勢，吸引數百人圍觀，嚴重擾亂公共秩序。

連續多日深夜擾民 警員也遭挑釁

據《人民日報》等內地傳媒引述鞍山交警消息，該批「鬼火少年」已在鞍山勝利廣場等地連續多日進行飆車活動，期間曾對警員豎中指、用強光照射警車等公然挑釁。7月31日凌晨，鞍山市公安局調集240名警力，對勝利廣場周邊重點路段實施全域封閉管控，展開集中收網行動。

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涉案者全為青少年 部分無牌駕駛

行動中，警方共拘捕103名違法嫌疑人，查扣61輛涉案車輛。經初步調查，涉案人員均為青少年，部分人未取得駕駛執照，車輛大多經非法改裝及無牌上路。有附近居民表示，炸街行為已持續多日，噪音巨大且速度極快，大部分參與者均為未成年人士。

當地交警部門表示，將持續保持高壓態勢，對飆車炸街行為「露頭就打」，並聯合相關部門打擊非法改裝源頭。

