仰拍視角對準美羊羊裙底 喜羊羊官微否認「擦邊」

知名國漫《喜羊羊與灰太狼之破界山海訣》日前上線，角色之一的美羊羊身穿短裙、捂住裙擺，以及自下而上仰拍視角對準裙底等多個鏡頭，引發「擦邊」質疑。喜羊羊與灰太狼官方微博昨日回應，相關動作和鏡頭設計初衷，不存在主觀刻意設置不當指向或引發觀眾不適聯想的意圖，將在後續創作中更加審慎處理角色動作與鏡頭表達。

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危急時刻不避險先捂裙擺

中新網報道，在觀眾印象中，美羊羊一身白色絨毛，別着蝴蝶結、圍着粉圍巾的形象天真活潑，她善良可愛、心靈手巧，是青青草原上人氣頗高的一隻小羊。而在新一季動畫中，身穿粉嫩連衣短裙的美羊羊，在高空墜落、激烈交戰等生死一線的危急時刻，第一反應不是防禦避險，而是露出羞澀表情，抬手捂住裙擺。不僅如此，劇集還多次使用自下而上的仰拍視角對準裙底，甚至出現了沸羊羊操控的金幣從美羊羊裙下穿行，並給到特寫的動作設計。

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有觀眾認為，這一設計嚴重違背人物行為邏輯，如果僅為規避走光，有大量自然的方案可選，沒必要反復設計捂裙動作、搭配具有指向性的仰拍鏡頭。也有人認為，捂裙子合乎美羊羊人物性格，動作也是面向低齡受眾展現自我保護的行為。