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吳柳芳重新出發︱首場帶貨直播賣波鞋 佣金全捐嫣然天使基金

即時中國
更新時間：19:00 2026-07-01 HKT
發佈時間：19:00 2026-07-01 HKT

國家女子體操隊前隊員吳柳芳去年年底在短片平台上發布一系列性感舞蹈影片，後來遭師妹批評，及廣泛爭議。

周三（1日），吳柳芳在杭州某品牌總部直播間，開啟個人賬號首場帶貨直播。她在鏡頭前跳舞、走模特步，展示品牌運動系列服飾鞋款。極目新聞報道，吳柳芳該場直播全部帶貨佣金，全額捐贈至中國紅十字基金會嫣然天使基金。

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吳柳芳早前表示，剛還清家中40萬元（人民幣）外債。她坦言，自己曾長期背負沉重的生活壓力，深知看病求醫的不易，由此希望通過這場公益直播滙聚善意，幫助更多唇齶裂孩子重拾完整笑容。

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吳柳芳透露，賬號後台長期收到品牌帶貨邀約，此前她一概回絕。「最近有點想通了，可以用我的流量做一些力所能及的善事。」，對於現況，吳柳芳表示：「我只想踏踏實實創作內容，收獲大家真心的認可與喜愛。」

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