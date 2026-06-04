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微短劇亂象︱國家廣電局展專項治理 打擊低俗有害侵權內容

即時中國
更新時間：10:54 2026-06-04 HKT
發佈時間：10:54 2026-06-04 HKT

新華社報道，國家廣播電視總局3日晚通報，總局日前部署開展微短劇有害低俗內容和侵權盜版專項治理。本次專項治理為期2個月，將依法依規集中治理部分微短劇存在的涉兒童有害、軟色情擦邊、拜金炫富、畸形婚戀觀、封建糟粕、暴力復仇、低俗片名、侵權盜版等8個重點問題，規範微短劇創作傳播行為，進一步營造清朗健康的行業發展生態。

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廣電總局有關負責人表示，本次專項治理對於營造微短劇行業良好內容生態具有重要意義。各省級廣電行政主管部門要切實履行屬地管理責任，建立巡查與抽查機制，對轄區內平台和製作機構實行全週期、動態化監管；相關平台和製作機構要認真落實主體責任，積極主動開展全面排查，對發現的問題內容即查即改、處置到位。

在紮實開展專項治理的同時，深入實施「微短劇精品創作傳播『五個一批工程』」，著力提升微短劇創作質量。專項治理結束後，廣電總局將及時總結經驗，開展常態化監測監管，制定完善法規制度，進一步營造良好網路視聽環境。

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