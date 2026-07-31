王虹掀「智性穿搭」熱潮 卡地亞同款首飾售罄

青年女數學家王虹上周奪得最高殊榮菲爾茲獎後，受到全網關注，連帶其低調簡約的穿着風格，亦被網友稱作「智性派穿搭」，走紅全網。目前，王虹佩戴的同款卡地亞項鏈、戒指部分碼數已在內地官網售罄。有網友調侃：「買不到同款大腦，就買同款配飾。」

在獲頒菲爾茲獎現場，王虹頸間和指尖佩戴的首飾為卡地亞Clash de Cartier系列，設計靈感為幾何結構的排列組合。項鍊售價2.4萬元（人民幣，下同）起，目前18k金和18k玫瑰金的款式已在官網售罄；戒指售價2.15萬元起，18k玫瑰金款式的部分碼數也售罄。

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王虹常戴的黑框眼鏡，來自丹麥高端品牌LINDBERG的6600系列。眼鏡以金色鏡腿搭配黑色邊框，顯得輕盈、簡潔，經久耐看。此外她還會疊戴一枚Oura Ring戒指，該品牌來自芬蘭，是一枚主打健康監測的智能指環，可監測心率、血氧、體溫、睡眠等身體數據。同款眼鏡和智能戒指都成為網友爭相下單的貨品。

「王的帶貨也很猛烈！」，有網友調侃：「買不到同款大腦，就買同款配飾。」艾媒諮詢CEO張毅告訴《中國新聞周刊》旗下「有意思報告」，王虹此次「破圈」是硬核學術實力背書下的「自信神秘」效應，「她的形象既平凡又真實，這種自發的日常穿搭被提煉為自信、克制、鬆弛的審美符號，對受眾而言具較高可信度與背書價值。」