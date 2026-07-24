菲爾茲獎︱王虹16歲考入北京大學 文武全才愛玩劍擊

除了鄧煜，王虹亦是今年菲爾茲獎其中一名來自中國的得主。

現年35歲的王虹因解決「世紀難題」掛谷猜想（Kakeya conjecture），一早成為菲爾茲獎大熱。1991年的她出生於廣西桂林沙子鎮，父母為鄉鎮中學教師，16歲考入北京大學地球與空間物理系，後轉入數學科學學院。她的高中老師稱其曾「跳級」上學，課堂上專注力特別高，「總是第一個舉手發言。」

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王虹擁有巴黎綜合理工學院工程師學位、巴黎第十一大學碩士學位以及美國麻省理工大學的博士學位。作為調和分析領域的專家，她2022年被授予「瑪麗安·米爾札哈尼新前沿獎」。2023年起，她在紐約大學科朗數學研究所擔任副教授，獲終身教職。去年6月，亦成為法國高等科學研究所數學終身教授。

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王虹曾在訪問中透過自己除了學術外，自己喜歡運動，理想是每周有四、五個小時運動。她曾參加乒乓球、擊劍活動，疫情期間沒有前兩項運動條件時還上過跆拳道網課。「我覺得累了就休息，不累就學一些。」