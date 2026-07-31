水下鐵路︱國產「世一」盾構機打通長江最深89米 上海崇明島將通高鐵

中國自研的世界最大直徑盾構機——崇太長江隧道「領航號」，昨晨成功穿越長江水域，為首次實現高鐵時速350公里「穿江不減速」奠定基礎。崇太長江隧道連接上海崇明島與江蘇太倉市，是目前中國建設標準最高、施工難度最大的高鐵越江隧道工程之一。隧道預計今年底實現全線貫通，屆時將結束中國第3大島崇明島不通高鐵的歷史，從崇明經太倉至上海寶山站，全程僅需17分鐘。

▍中國組 ▍

「盾構機」又稱隧道鑽掘機，用於地下挖隧道，能同時推進、保護地層，常用於建造地鐵、鐵路和公路隧道。2024年4月29日，直徑15.4米（為5層樓高）的「領航號」從上海崇明3號井出發，由北向南、獨頭穿江，一路途徑北岸大堤、長江主航道、南岸大堤、鄭和公園、玖龍紙業等沿線建築，最終成功抵達江蘇省太倉市。

直徑15.4米 重4000噸

這條崇太長江隧道全長14.25公里，最大水下深度89米，設計時速350公里，為中國現行建設標準最高、掘進距離最長、規模最大、水下過江隧道行車速度最高、長江水下最深的高鐵越江隧道工程。

「盾構機」施工現場。新華社

新華社引述中鐵隧道局崇太長江隧道項目總工程師李斌表示，高鐵「全速過江」需要滿足3個條件，一是隧道洞口必須是大直徑，二是隧道筆直，三是隧道結構必須穩定，但要達到以上3個條件施工難度極大，存在很多不可預知的風險。

李斌指，高鐵穿越隧道時，洞口越大，風阻越小，因此設計之初就對針對隧道內徑，研製應用於橫向施工的「領航號」盾構機，盾構機全長148米，總重約4000噸。此外，要保證隧道筆直，施工時對線型的控制要求非常高，誤差要控制在毫米級，不允許有急彎或者凹凸起伏。下一步，項目團隊將完成2號豎井至1號豎井「最後1.8公里」掘進任務，預計2026年底實現隧道全部貫通。

崇太長江隧道工程建成通車後，將徹底結束崇明島不通高鐵的歷史。屆時由崇明經太倉至上海寶山站，全程僅需17分鐘。