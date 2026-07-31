暑假買電腦︱高階notebook狂加¥4000 深圳華強北「海鮮標價」實時調整

暑假原本是學生及電競玩家組裝電腦（砌機）和更換手提電腦（筆記本電腦）的傳統旺季，惟今年全球AI算力需求大爆發，影響已從上游晶片產業鏈直接傳至消費級電子市場。據央視財經及內地媒體最新報道，深圳華強北賽格電子市場迎來罕見的「最貴砌機季」，不僅核心硬件價格飆升，手提電腦亦普遍加價數百至數千元人民幣（下同），部分電競高端機型最高加價近4,000元，業界更預測這波漲價潮將延續至2027年。

5080顯卡零售價高見1.2萬元

華強北多家售賣電腦硬件商戶指出，受全球主要顯卡生產商發出新一輪漲價通知影響，目前各大顯卡品牌工廠已全面執行「封倉政策」暫停對外大批量出貨，現貨供給快速收緊，令硬件零售價平均暴漲30%。以RTX 5070顯卡為例，零售價由去年的4,500升至目前最新的6,500元；高階的RTX 5080零售價更由原本的8,000元直接飆升至接近12,000元，升了5成，基本「一日一價」，商戶唯有取消固定價目表改以「時價」（隨行就市、實時調價）。

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零售價下月再加

除了砌機硬件，計劃選購手提電腦的準大學生及上班族亦直呼「太貴了」。目前市場平價手提電腦機型極其稀缺，主流品牌均價漲幅超20%，高端電競型號更錄得數千元升幅。賽格電子市場商戶無奈表示，近日已收到新一輪調價通知，下個月零售價或將再度上調。

漲勢料延續至2027年

漲價的深層原因，是三星、SK海力士等上游儲存晶片巨頭，正將高達七至九成的先進產能轉向利潤更高的HBM（高頻寬記憶體），以應對AI伺務器的龐大需求，令消費級的DRAM記憶體及固態硬碟（SSD）產能遭到大幅擠壓，1TB固態硬碟價格因而翻倍。業內人士普遍認為，這股電腦及硬件價格的上行趨勢，極可能將一直延續至2027年。

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「國家補貼+學生證」成救命草？

面對價格高企，部分剛需購機的學生正尋求省錢方案。針對暑期升學購機潮，不少品牌在內地推出了學生專屬福利。內媒記者注意到，目前憑學生證、高考准考證等有效證明，購買指定電腦可享有100 至1,000元不等的即時立減補貼，且該優惠更可與內地政府發放的「國家數碼消費補貼」進行雙重疊加。部分在華強北選購手提電腦的消費者，亦傾向透過升級舊硬碟、記憶體等配件來延長舊電腦的使用壽命。