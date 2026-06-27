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iPad加價│傳蘋果遊說美政府准買中國長鑫存儲記憶體晶片

即時中國
更新時間：14:30 2026-06-27 HKT
發佈時間：14:30 2026-06-27 HKT

英國《金融時報》報道，美國蘋果公司（Apple）正遊說美國特朗普政府，希望獲准向中國長鑫存儲（CXMT）購買記憶體晶片，以減輕記憶體晶片價格上漲對公司造成的財務壓力。美國五角大廈早前將這家中國公司列入貿易黑名單。白宮、蘋果及長鑫暫未回應。

路透社稱，這波遊說行動凸顯美國大型科技公司面臨的兩難：一方面記憶體晶片成本飆升，另一方面華府又基於國家安全考量對中國晶片製造商實施限制措施。消息人士告訴《金融時報》，蘋果一個多月前便接觸美國商務部並與政府其他官員和華府盟友接洽。

長鑫存儲是中國最大記憶體晶片商，美國前總統拜登執政時期的國防部認定其為中國涉軍企業。美國一個跨部會委員會去年同意將這家公司列入美國商務部出口管制實體清單（Entity List）。美國企業若未獲許可，不得向清單上的公司出口商品、軟體或技術。

蘋果近日調漲平板電腦（iPad）和筆記型電腦（MacBook）價格，稱人工智能（AI）產業資料中心建設帶動記憶體和儲存晶片成本飆升，公司無法再為消費者承擔成本。

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