珍惜生命｜浙20歲女遭禁錮18樓跳下大樹救一命 冷血男友追至醫院討萬元「戀愛開支」

浙江嘉興市日前發生一宗引發社會廣泛關注的墮樓奇案。一名20歲雲南籍女子因感情糾紛，遭男友反鎖在18樓的出租單位內並沒收身份證，在極度絕望下從窗戶躍下。幸運地，女子墮樓時經大樹樹幹緩衝，再跌入草叢，奇蹟生還。據內媒報道，涉事男友事後不僅未有反省，更企圖強闖病房追討一萬元人民幣的「戀愛開支」，冷血行徑令人齒冷，當地警方目前已介入調查。

曾為該男友墮胎 提分手遭禁錮

據《揚子晚報》報道，20歲女事主小怡（化名）因母親患癌，於高二輟學後，與在網上結識的男友一同前往浙江嘉興打工兩年多。事發於本月12日凌晨，小怡決定與男友分手並準備返鄉，卻被對方透過手機定位尋回。小怡甦醒後向警方供稱，男友將她帶回單位後反鎖房門，並收起其身份證件。雙方發生激烈爭吵，她在感到「極度絕望」下，選擇從18樓跳下。

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事發當日清晨6時許，小怡遠在雲南的父親突然收到該男友發來的短訊，冷酷地稱「她跳樓了」。

小怡雖奇蹟保住性命，但全身多處骨折、內臟嚴重受損，後續治療費用估計高達數十萬元。家屬悲痛透露，小怡過去曾為該男友墮胎；更令人心寒的是，在小怡留院搶救期間，男友竟多次企圖強行闖入病房，要求女方退還一萬元人民幣的「戀愛開銷」。面對外界指責，該名男友僅冷淡回應稱「一切交給警方處理」。

律師指男方或涉非法拘禁罪

針對此案，內地律師指出，若警方調查證實男方曾反鎖房門、沒收手機及證件，在客觀上限制了女方的人身自由，則可能涉嫌「非法拘禁罪」；若衝突中存在毆打致輕傷，更可能涉及故意傷害罪。不過律師亦補充，由於小怡屬具備完全行為能力的成年人，其主動跳樓對最終損害結果亦有過錯，在法律上需自行承擔部分責任。警方正就墮樓的具體起因作進一步調查。

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