重慶男落毒縱火3度圖殺女友 問一問題斷正遭判囚4年

重慶有情侶因經濟及感情糾紛，男方居然動殺機，先後3次用毒藥或縱火方式，企圖殺死女友但均失敗。由於疑犯曾用手機查詣「什麼藥吃了會死人」，成為犯罪動機的證據，結果企圖殺人等罪成判囚4年。

女友父母誤食毒粥

據荔枝新聞報道，裁判文書網近日公布一宗刑事案判決詳情。案情指，重慶市城口縣45歲男子冉某某，因為感情及經濟糾紛，對女友黃某某心生不滿。

冉某某2025年7月，首先以老鼠藥投入黃某某的水杯內，企圖毒死女友，但黃某某發現水有異樣而未有喝下。

數日之後，冉某某趁黃某某用高壓鍋煮粥時，投入殺蟲劑，但結果只被黃某某的父母進食，導致二人食物中毒，黃某某則又逃過一劫。

同年7月23日凌晨，連環兩次投毒失敗的冉某某，將點燃的紙杯從雜物間窗戶處丟進黃某租住的房屋，所幸被撲滅，未造成人員傷亡。

警方調查期間，發現冉某某的手機搜索紀錄中，出現「什麼藥吃了會死人」的問題，成為犯罪意圖的證據。冉某某最終被重慶市城口縣法院一審認定冉某某犯故意殺人罪、放火罪，數罪並罰，決定執行有期徒刑四年。