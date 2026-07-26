東方航空｜蘭州飛貴陽「尿袋」自燃火燒行李架 空少冷靜滅火安撫乘客｜有片

一架由蘭州飛往貴陽的航班，在降落滑行期間乘客頭頂的機艙行李架突然起火，火勢一度蔓延，幸機組人員及時撲滅，全機人員安全。貴陽龍洞堡機場消防證實，起火原因為一名旅客攜帶的流動電源（內地稱充電寶、港人俗稱「尿袋」）發生自燃，事故未造成傷亡。

事發於7月24日上午約11時，涉事航班為東方航空由蘭州飛往貴陽的班機。據網上片段顯示，客艙頭頂行李架冒起明火，火光清晰可見，濃煙瀰漫。機組人員迅速打開行李架，取出起火行李箱撲救，同時安撫受驚乘客。

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一名乘客憶述，飛機剛落地正在滑行時，前方旅客突然尖叫並大喊「着火了」。他一度以為是飛機外部起火，抬頭才發現是行李架失火，隨即準備逃生。乘客指，機組人員反應迅速，三名機員合力將涉事行李箱拖出並將火撲滅。

貴陽龍洞堡機場消防表示，消防人員趕抵時火勢已被機組控制，經初步調查，確認起火源頭為乘客攜帶的「尿袋」自燃。事件中無人受傷，不影響其他航班運作。

是次意外再次引起外界對機艙內攜帶流動電源安全的關注。根據航空安全規定，流動電源須隨身攜帶，嚴禁放入寄艙行李；飛行途中亦禁止使用，以免因擠壓、過熱等因素引發火警。