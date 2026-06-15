天津航空︱乘客「尿袋」冒煙 機艙廣播：正在組織滅火︱有片
更新時間：14:48 2026-06-15 HKT
發佈時間：14:48 2026-06-15 HKT
發佈時間：14:48 2026-06-15 HKT
今日（15日），內地網絡熱傳一段九霄驚魂影片。一名網民發帖，其乘坐的航班在飛行過程中客艙內突然冒煙。事後航空公司證實，事源機上有乘客的流動充電器（又稱，充電寶或尿袋）冒煙。
網傳影片所見，客艙內煙霧瀰漫，多名機務人員正在處置，而機上亦有廣播提醒：「客艙內出現火情，正在組織滅火，請大家不要驚慌。」
天津航空隨後在社交平台發文稱，6月15日，由天津飛往揭陽的GS7829航班，一名旅客攜帶的充電寶出現冒煙情況，機組人員第一時間發現並立即按程序妥善處置，期間機上無人員受傷，機上設施設備無損傷，航班平安落地。
通報提醒旅客，在乘機出行時，優先選擇不攜帶充電寶，如需攜帶，按照符合「3C認證」等相關要求檢查隨身攜帶的充電寶。
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