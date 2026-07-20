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王祖賢息影22年授權AI肖像 短片《倩影》再現盛世神顏

即時中國
更新時間：19:55 2026-07-20 HKT
發佈時間：19:55 2026-07-20 HKT

一代女神王祖賢息影22載後，近日授權將自己的AI肖像給予網易《天下》，推出短片《倩影》，重現王視賢年輕時的神顏。

首支明星授權AIGC廣告片

「IT之家」20日報道，王祖賢今年6月成為網易《天下》IP 18周年品牌代言人後，該平台上周發布短片《倩影》。


相關影片：電視包裝盒涉擅用肖像宣傳 英天后Dua Lipa控告三星侵權 索償逾1億

影片可見，網易使用AI技術，重現王祖賢20至30歲巔峰期的經典螢幕形象，例如電影《倩女幽魂》中的聶小倩。

這是遊戲領域首支明星授權的AIGC廣告短片，被業內人士視為港星完整AI人臉商用授權的標誌性案例。

除了宣傳的短片外，王祖賢的AI形象，還會被製作成遊戲內的數字NPC，並上線名為《倩影幽魂》的專屬限定時裝，供玩家免費獲取。

《倩影》中的王祖賢AI形象，是由網易互娛DM Monet畫布和火山引擎提供技術支援。

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