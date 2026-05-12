電視包裝盒涉擅用肖像宣傳 英天后Dua Lipa控告三星侵權 索償逾1億

英國流行樂天后Dua Lipa近日控告南韓三星電子公司（Samsung Electronics），指控對方未經授權就在電視包裝盒上使用她的照片，涉嫌侵犯其肖像權與版權，索償1500萬美元（約1.17億港元）。消息曝光後震撼演藝界與科技圈，三星則否認侵權指控。

根據美國加州中央聯邦地方法院資料，Dua Lipa於上周五提出訴訟，正式控告三星電子及其美國子公司Samsung Electronics America。她指出，三星旗下Crystal UHD TV系列產品包裝盒正面，竟直接印上她的照片，並在全美大規模發售，讓不少消費者誤以為她是品牌代言人。

英國流行樂天后Dua Lipa控告三星電子。IG @dualipa

Dua Lipa控告三星侵肖像權。IG @dualipa

三星否認侵權指控。法新社

指擅用美音樂節照片

Dua Lipa指，遭使用的照片攝於2024年奧斯汀極限音樂節（Austin City Limits Festival），早已向美國版權機構完成登記，但三星從未取得授權，也沒有簽署任何合作或肖像使用合約，卻擅自拿來作為商業宣傳用途。

Dua Lipa認為，三星此舉不只侵權，還涉嫌「假代言」與誤導消費者。訴狀中提到，有不少網民看到包裝後，真的以為她替三星代言，甚至因此購買產品。社交平台上還出現「原本沒想買電視，但看到Dua Lipa就下單了」、「有她照片我就買」等留言，這些內容也被列入訴訟證據。

令消費者誤以為品牌代言人

Dua Lipa團隊強調，她向來非常慎選商業合作與代言品牌，個人形象經過長期經營，如今卻在完全不知情的情況下，被大規模印上商品包裝伋售，等同形象遭到強行利用。事實上，她早在去年6月就曾要求三星停止販售與停止侵權，但對方疑似未積極處理，相關產品仍持續銷售，因此決定正式提出訴訟。

除了要求三星立即停售相關產品外，Dua Lipa也要求對方支付損害賠償、懲罰性賠償以及律師費。消息曝光後，也再度掀起外界對名人肖像權與商業授權界線的討論。

三星否認指控 稱第三方提供圖像

三星電子否認蓄意濫用該圖像的指控，並表示該圖像是由第三方合作夥伴提供的，該合作夥伴為三星的免費串流媒體服務製作了涉及Lipa的內容。三星說：「只有在收到內容合作夥伴的明確保證，確認已獲得許可（包括零售包裝盒上的許可）後，才使用了該圖像。」

Dua Lipa自2017年出道後，以《New Rules》及《Levitating》等歌曲走紅，至今獲得3格林美獎與7座全英音樂獎，是當今最具代表性的流行女歌手之一，令今次侵權官司備受外界關注。