Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

電視包裝盒涉擅用肖像宣傳 英天后Dua Lipa控告三星侵權 索償逾1億

即時國際
更新時間：10:10 2026-05-12 HKT
發佈時間：10:10 2026-05-12 HKT

英國流行樂天后Dua Lipa近日控告南韓三星電子公司（Samsung Electronics），指控對方未經授權就在電視包裝盒上使用她的照片，涉嫌侵犯其肖像權與版權，索償1500萬美元（約1.17億港元）。消息曝光後震撼演藝界與科技圈，三星則否認侵權指控。

根據美國加州中央聯邦地方法院資料，Dua Lipa於上周五提出訴訟，正式控告三星電子及其美國子公司Samsung Electronics America。她指出，三星旗下Crystal UHD TV系列產品包裝盒正面，竟直接印上她的照片，並在全美大規模發售，讓不少消費者誤以為她是品牌代言人。

英國流行樂天后Dua Lipa控告三星電子。IG @dualipa
英國流行樂天后Dua Lipa控告三星電子。IG @dualipa
Dua Lipa控告三星侵肖像權。IG @dualipa
Dua Lipa控告三星侵肖像權。IG @dualipa
三星否認侵權指控。法新社
三星否認侵權指控。法新社

指擅用美音樂節照片

Dua Lipa指，遭使用的照片攝於2024年奧斯汀極限音樂節（Austin City Limits Festival），早已向美國版權機構完成登記，但三星從未取得授權，也沒有簽署任何合作或肖像使用合約，卻擅自拿來作為商業宣傳用途。

Dua Lipa認為，三星此舉不只侵權，還涉嫌「假代言」與誤導消費者。訴狀中提到，有不少網民看到包裝後，真的以為她替三星代言，甚至因此購買產品。社交平台上還出現「原本沒想買電視，但看到Dua Lipa就下單了」、「有她照片我就買」等留言，這些內容也被列入訴訟證據。

令消費者誤以為品牌代言人

Dua Lipa團隊強調，她向來非常慎選商業合作與代言品牌，個人形象經過長期經營，如今卻在完全不知情的情況下，被大規模印上商品包裝伋售，等同形象遭到強行利用。事實上，她早在去年6月就曾要求三星停止販售與停止侵權，但對方疑似未積極處理，相關產品仍持續銷售，因此決定正式提出訴訟。

除了要求三星立即停售相關產品外，Dua Lipa也要求對方支付損害賠償、懲罰性賠償以及律師費。消息曝光後，也再度掀起外界對名人肖像權與商業授權界線的討論。

三星否認指控 稱第三方提供圖像

三星電子否認蓄意濫用該圖像的指控，並表示該圖像是由第三方合作夥伴提供的，該合作夥伴為三星的免費串流媒體服務製作了涉及Lipa的內容。三星說：「只有在收到內容合作夥伴的明確保證，確認已獲得許可（包括零售包裝盒上的許可）後，才使用了該圖像。」

Dua Lipa自2017年出道後，以《New Rules》及《Levitating》等歌曲走紅，至今獲得3格林美獎與7座全英音樂獎，是當今最具代表性的流行女歌手之一，令今次侵權官司備受外界關注。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
添好運首推點心放題！95歲泰斗監修懷舊系列 3小時任食經典豬油包/鵪鶉蛋燒賣/欖仁冰肉千層糕
飲食
16小時前
私家偵探大爆捉姦故事 人夫帶球拍密集式打羽毛球 憑一蠱惑招打到上大角咀酒店｜Juicy叮
私家偵探大爆捉姦故事 人夫帶球拍密集式打羽毛球 憑一蠱惑招打到上大角咀酒店｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
5月12日飛鵝山綁架案│綁匪潛獨立屋擄劫 驚心動魄96小時
飛鵝山綁架案│綁匪潛獨立屋擄劫羅君兒 驚心動魄96小時
突發
10小時前
子母®扎根香港營養教育十三載 以微小習慣成就下一代大健康
企業資訊
2小時前
海洋公園水上樂園長者激抵優惠！60歲或以上樂悠咭/長者咭持有人$2入場 優惠期至7月
海洋公園水上樂園長者激抵優惠！60歲或以上樂悠咭/長者咭持有人$2入場 優惠期至7月
好去處
20小時前
廣東得意妹幫阿媽開檔變掃場 擰錯油門令75KG滷味全報銷︱有片
00:30
廣東得意妹幫阿媽開檔變掃場 擰錯油門令75KG滷味全報銷︱有片
即時中國
3小時前
元朗逾30年老牌餅店母親節旺過酒樓？大批市民排隊買蛋糕 必試招牌芒果蛋糕 網民震驚：元朗人好支持！
元朗逾30年老牌餅店母親節旺過酒樓？大批市民排隊買蛋糕 必試招牌芒果蛋糕 網民震驚：元朗人好支持！
生活百科
18小時前
東張西望丨何伯2.0爆三角戀？推拿師為陳伯解決前列線問題：佢有血管堵塞 六旬女友斥有染
東張西望丨何伯2.0爆三角戀？推拿師為陳伯解決前列線問題：佢有血管堵塞 六旬女友斥有染
影視圈
10小時前
蔡楚輝攝
秀茂坪貨車與巴士相撞後翻側 司機一度被困自行爬出 10人受傷
突發
3小時前
朱慧敏囡囡冧爆獻唱 B仔製母親節禮物萌態百出 晒家庭日常洩半山豪宅間格擁無敵景觀
朱慧敏囡囡冧爆獻唱 B仔製母親節禮物萌態百出 晒家庭日常洩半山豪宅間格擁無敵景觀
影視圈
14小時前