重慶山泥傾瀉︱彭水安置點貨車難入 電單車義工排隊爭送水送糧︱有片

重慶彭水17日發生大型山泥傾瀉，已造成8人死亡，34人生蹤。由於居民安置點貨車難以駛入，物資無法運送，當地大量民眾自發組成電單車運輸隊，排著隊領取食水、糧食、藥物各種生活必需品，螞蟻搬家式送入災區。

據「潮新聞」報道，山泥傾瀉發生後，距離山泥傾瀉點外數百米的沙沱社區，成為收容數百名民眾的安置點，以及物資中轉站。

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由於越近沙沱，臨江的彎道越急，大貨車只能停在路口落貨，私家車又會造成擠塞，於是有彭水居民發起以電單車運送物資。

消息傳開後，有人組成義工群，民眾互相通知，爭相響應下，大量民眾出人出車運送，按義工調度領取不同的物資，無懼險滑的山路，連夜將食手、毛巾、食物等送入安置點，許多義工已來回多轉，行至電單車無油便再補充燃料，再重新出發。



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自發組成的電單車運輸大隊，至19日運作更成熟有序。《科技日報》19日現場報道指，上午彭水縣城太守街路口，數以百輛計的電單車，長長的排著隊，輪候將不同的生活物資，包括食水、麵包、消毒水，一箱箱由後座乘客抱著或綁在電單車車尾，然後儘快運入安置點，解決民眾生活需要。

運輸車隊外，彭水縣也有逾百家食店輪流免費供餐，每日製作超過2000個飯盒，向仍在救援搜索失蹤者及安置點的居民，解決三餐需要。