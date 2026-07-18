重慶山泥傾瀉｜社區職員「逐家逐戶」疏散居民 逆行殿後跌入石縫奇蹟生還
更新時間：11:00 2026-07-18 HKT
發佈時間：11:00 2026-07-18 HKT
發佈時間：11:00 2026-07-18 HKT
重慶市彭水縣漢葭街道昨日（17日）上午9時10分許，不幸爆發大面積山泥傾瀉慘劇，導致山腳大片民房瞬間被泥石掩埋。截至昨日傍晚，災害已造成至少8死34人失聯。在天崩地裂、亂石如雨下的生死關頭，多名基層社區網格員展現了令人肅然起敬的英雄氣概。其中女網格員彭迪在疏散過程中堅持「逆行」殿後，在山泥傾瀉一刻被飛石擊中，所幸跌入石縫奇蹟生還；惟同行的「00後」男網格員龔寶東卻在轉移群眾時不幸下落不明。
見零星落石即拉響警報
據《人民日報》等內媒報道，昨日清晨近8時，社區居民小組長發現崖壁滾落碎石並傳來岩層錯動異響，隨即上報。網格員彭迪與「00後」龔寶東等4人接報後立即趕赴現場，冒着生命危險挨家挨戶敲門，引導群眾撤離。
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當時山泥傾瀉來得極其迅猛，大批群眾慌忙逃命。有生還居民直擊，在混亂的人流中，只有彭迪一人逆向而行，站在最靠近危險源的樓前，聲嘶力竭地大喊：「往兩邊安全地帶撤！不要擠在樓前！」。彭迪回憶指，當時她唯一的念頭就是「還有群眾沒撤出來，我們絕對不能走。」
有同袍下落不明
在最後一批居民撤離時，走在隊伍最後面的彭迪被山崩飛出的巨石瞬間擊中。她憶述，自己剛好跌進亂石的縫隙之間，睜眼時四周灰濛一片，直至看見一絲微光，最終被救援人員成功拉出。
彭迪隨後被送往彭水縣人民醫院救治，身體並無大礙。然而，得知搭檔的另一名網格員龔寶東依然失聯，她在病床上拉着社區書記的手痛哭失聲：「我還能站起來，可是龔寶東還不知道在哪裏。」
目前，當地大批搜救隊伍仍在現場與時間競賽，全力搜救包括龔寶東在內的34名失聯者。
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