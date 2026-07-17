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重慶彭水山體崩塌至少8死34失蹤 習近平指示要求妥善救災︱有片

即時中國
更新時間：22:44 2026-07-17 HKT
發佈時間：22:44 2026-07-17 HKT

今日早上9時許，重慶彭水縣漢葭街道突發山泥傾瀉山體崩塌，致下方多棟居民樓垮塌。據官方晚上公布，現場搜救出18人，其中8人死亡，另有34人失蹤。國家主席習近平高度重視，並作出重要指示，要求科學組織搜救，防止發生次生災害，妥善做好傷員救治、善後處置等工作，並查明原因，舉一反三排查消除地質災害等隱患。

新華社報道，應急管理部啟動國家地質災害二級應急響應，部長張成中率工作組趕赴現場指導救援處置。接報後，張成中立即調度部署搶險救援工作，要求全力搜救被困人員。應急管理部調派自然災害工程應急救援中心（中國安能集團）100人攜帶裝備趕赴現場處置。

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網上流出影片所見，事發後，現場塵土飛揚，街上民眾紛紛逃跑避難，並大叫提醒其他人「快走，快走」。另一段無人機影片所見，山泥傾瀉面積龐大，有民房或被掩埋。

報道稱，經初步核實，今日8時許，社區網格員發現有零星落石後緊急預警，屬地迅速組織60多名群眾全部安全轉移。

截至11時38分，已搜救出9名被困人員，並立刻送醫救治，均暫無生命危險。目前搜救工作正在繼續。

《新京報》報道，重慶彭水縣商戶蒲先生說，自己的商鋪就在山下，有3個工人被困，現在聯絡不到。
 

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