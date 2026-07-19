巨蜥大鬧中山？︱街頭驚現2呎長五爪金龍 部門派員調查揭真相

廣東省中山市近日發生一宗市民在街頭發現「國家一級保護野生動物」的虛驚事件。市民在當地一巴士站旁，發現一隻體型龐大、外形酷似「五爪金龍」的巨蜥。經專家及當局到場鑑定後，證實該巨蜥僅為一具並無任何法定標識的「五爪金龍」標本，目前已由相關部門收容並追查其來源。

內地極目新聞報道，有市民日前在中山市一處巴士站台旁，驚見一隻長約60厘米、外形酷似圓鼻巨蜥的大型爬行動物。該巨蜥身處公共場所，引來不少過路市民出於好奇而上前圍攏觀察及拍照。其後，有膽大的市民試圖上前觸摸，發現其軀體僵硬且冰冷，毫無生命跡象。現場人士猜測，該或是被飼主遺棄的寵物遺體或乾屍。

中山日前街頭出現一條五爪金龍標本。極目新聞

中山日前街頭出現一條五爪金龍標本。極目新聞

中山日前街頭出現一條五爪金龍標本。極目新聞

目擊者尹先生恰好為林學專業出身，他一眼便認出該物種屬於國家一級重點保護野生動物「圓鼻巨蜥」。尹先生憶述，他起初也以為是一具動物乾屍，但有圍觀群眾指出其口中的舌頭完全沒有活動，他遂用雨傘輕敲巨蜥身體數次，發現其毫無反應。因深知該物種極具保護價值，他立即致電中山市自然資源局通報事件。



中山市自然資源局森防科的工作人員接報後趕赴現場勘驗，證實「巨蜥」是一具人工製作的「五爪金龍」標本。標本身上並無任何合法的標識卡或編號。目前，標本已被暫時安置於自然資源局的野生動物救護中心，當局正追查其來源。

圓鼻巨蜥俗稱水巨蜥、五爪金龍，是中國原生分佈最廣的大型巨蜥，主要棲息於華南地區的水域周邊，屬於國家一級重點保護野生動物。根據相關法律規定，任何私自捕捉、傷害、非法買賣、運輸或飼養野生圓鼻巨蜥的行為均屬違法，而持有、買賣未經登記編號的野生動物標本亦將面臨法律制裁。