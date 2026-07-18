世界AI大會｜四足機械馬驚艷登場 支持300kg動態負載可越野騎乘｜有片

在上海盛大揭幕的「2026世界人工智能大會」（WAIC）上，一款顛覆傳統出行概念的「機械人新物種」震撼亮相，成為全場最矚目的科技焦點！由大咖機械人（DaxAI Robot）研發的「騏驥X1」全地形智能坐騎——四足機械馬，憑藉無車輪的機械四肢設計，可輕鬆載人跨越陡坡、碎石及泥濘等複雜路面，開啟了智能具身科技在戶外越野與高端休閒出行領域的全新想像。

無輪設計跨越複雜地形

大咖機械人創始人王坤於大會介紹，這款名為「騏驥X1」的四足機械馬，專為高端休閒出行和戶外越野騎行賽道而設計。其最大特色在於摒棄了傳統車輪，依靠四條高度智能化的機械腿行進。機械馬的四肢能夠獨立調節落地深度與角度，實現全域通行。

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在性能指標上，「騏驥X1」最高時速可達10公里，具備40公里的續航里程，且動態負載能力高達300公斤，非常適合山林小路、草坪等非鋪裝路面的短途沉浸式騎乘。

創立僅一年即獲融資

大咖機械人成立於2025年5月，核心團隊擁有豐富的智能駕駛與機械人行業背景。公司自成立起即專注於具身智能（Embodied AI）研發，並於今年4月推出一款噸級載重機械馬，其極限負載可達1,000公斤，為市面主流四足機械人的10倍，成功填補了重載物流和特種作業在極端地形下的設備空白。

目前，該公司已與全球頭部零售、物流及醫藥企業達成合作，累計獲得數千台訂單。公司亦於近日完成了由金沙江創投及雲時資本等領投的新一輪融資，資金將全力用於具身世界模型研發與產能擴建，加速這款「智能鋼鐵駿馬」的商業化普及。

