世界人工智能大會︱習近平出席開幕式並發表講話 籲打破單邊獨奏推動AI全球合作交響

2026世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議開幕式今日（17日）舉行。國家主席習近平出席大會開幕式並發表主旨講話。

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秉持「以人為本向上向善」理念

在講話中，習近平表示，面對時代之問，國際社會應秉持「以人為本、向上向善」的理念，共同構建公正合理的全球人工智能治理體系。

為此，中方提出四點合作意見：一是堅持開放共贏，推動開源開放以賦能千行百業；二是強化風險意識，建立安全防控體系並反對將國家安全概念泛化；三是包容並蓄，用全人類共同價值塑造技術，促進文明交流；四是和衷共濟，發揮聯合國作用以完善全球治理，攜手南方國家彌合數字鴻溝。

中國近年積極推進「人工智能+」行動，已培育出規模超萬億元人民幣的核心產業，並始終堅持發展與安全並重。作為負責任大國，中方發起成立「世界人工智能合作組織」，並宣佈未來五年將為發展中國家提供五千個研修培訓名額、建設國際應用合作中心，以及推動氣象智能預警方案在30國落地，以務實行動與全球共享科技紅利。

習近平在講話中亦引述中國俗語「單弦不成音，獨木不成林」，強調人工智能不應是單一國家的「獨奏」，而應是全球合作的「交響」。他指出，在各方努力下於上海成立的「世界人工智能合作組織」，是中方響應全球南方呼聲、團結國際社會推動AI發展與治理的重大舉措，將成為人工智能發展史上的重要里程碑。

29個國家昨日（16日）在上海簽署關於成立世界人工智能合作組織的協定。央視新聞報道，成立世界人工智能合作組織協定簽署儀式當天在上海舉行。外交部長王毅出席並代表中國政府簽署協定。哈薩克、老撾、巴基斯坦、俄羅斯、印度尼西亞等29個國家代表簽署協定，成為創始成員國。

路透社也報道，其他創始成員國也包括白羅斯、塞爾維亞、古巴、巴西、委內瑞拉，以及10個非洲國家。

協定明確，世界人工智能合作組織是獨立的政府間國際組織。組織總部設在上海。