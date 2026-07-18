歐洲掀來華避暑潮 芬蘭遊客訂機票量增12倍

央視財經報道，歐洲多國極端酷熱下，大批遊客今夏湧來中國避暑。旅遊平台數據顯示，芬蘭赴華機票銷量同比增長12.4倍，希臘增近2倍。從2024年底起，中國對芬蘭、希臘等多個歐洲國家實施單方面免簽。

法遊客深圳首站買小風扇

國家移民管理局數據顯示，今年上半年，入境外國人達2291.4萬人次，同比增長20.4%，當中免簽入境旅客佔比高達77.7%。

在深圳，6月以來的海外遊客數量持續增加，其中歐洲旅客同比增長31.6%。旅遊平台數據顯示，6月以來，芬蘭赴華機票銷量同比增長12.4倍，希臘赴華機票增長近2倍，非洲喀麥隆增長7倍，馬耳他、突尼斯等地中海國家亦增3倍。



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法國遊客喬斯琳特地做了攻略，落地深圳第一站就直奔華強電子世界，購買噴霧小風扇。避暑產品成為近期華強北最熱銷的產品之一，商家也定制化上新了噴霧風扇、降溫毛巾等降溫神器。

海外遊客不再局限北上廣深，興起奔赴高海拔避暑的潮流。數據顯示，入境新疆喀什機票預訂量按年增11倍，西藏林芝增2.7倍，雲南香格里拉增3倍；青海西寧、黑龍江哈爾濱等避暑名城的境外民宿預訂量大幅攀升，外籍遊客平均停留天數長達4.7天，遠高於國內遊客。

業界分析指，全球極端酷熱是催生避暑熱潮的直接誘因，歐洲多國今夏氣溫較常年高出15℃，城市基礎製冷配套不足，令民眾難以承受持續高溫；反觀中國，除有高原天然避暑地貌，城市的商舖、公共交通、景區酒店均配備空調，隨時享有「空調自由」，出行舒適度遠勝海外多地。中國對多個歐洲國家實施單方面免簽政策，也是遊客增多的重要原因。