歐洲熱浪︱法國男趁上海工幹 ¥1400「人肉」帶冷氣機回巴黎
更新時間：12:26 2026-07-14 HKT
發佈時間：12:26 2026-07-14 HKT
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法國仍然受高溫困擾，12日96省有37個發高溫紅色預警，當地冷氣機難求下，有法國男子到上海公幹，乘機在中國買冷氣機「人肉」帶回家，總花費也不過約1400元人民幣。
據果然新聞報道，有女網民12日發帖分享，指其公司的法國男同事，日前到上海出差，成功「人肉」冷氣機帶回巴黎。
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該女網民13日向媒體表示，自己任職於一間總部在丹麥的外資公司，有法國男同事日前到上海，在出差行程結束後，順道買了一台移動空調，打算帶回給在巴黎的母親使用，對抗高溫。
女網民指，空調本體1260元，電源轉換插頭22元，機場專業打包僅花費130元。男同事因公務艙行李額度充足，且冷氣機不含鋰電池，符合航空託運標準，大件裝置直接免費託運，全程未產生高額運費，全部花費合計1412元，遠低於法國本地炒高後的售價。
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目前，這名法國男子已成功攜帶冷氣機抵達巴塞隆拿，即將送往巴黎老人家中。
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