歐洲熱浪 | 歐洲多國1周內超額死亡破萬 英至少2700人熱死

歐洲熱浪逼人，官方數據顯示，歐洲各國在6月下旬席捲歐洲大陸西部的熱浪期間，短短一周便出現超過1萬宗超額死亡。僅在英格蘭和威爾斯，就有2700人死於與高溫相關的疾病。

根據歐洲死亡率監測網絡（EuroMOMO）公布的數據，超過9000宗死亡個案涉及65歲及以上人士。該網絡由歐洲疾病預防控制中心和世界衛生組織支持。

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巴黎街頭一名男子利用噴灑的水霧降溫。路透社

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法國有遊客坐在地上利用迷你風扇降溫。路透社

極端高溫可透過引發中暑或加劇心血管及呼吸系統疾病導致死亡，其中長者是最脆弱的族群之一。

1周內如此死亡率罕見

負責營運EuroMOMO的丹麥國家血清研究所首席醫生韋斯特加德指出：「在一年中的這個時段出現如此高的超額死亡率實屬罕見，這確實非常高。除了極端高溫，很難用其他原因解釋如此高的超額死亡率。」

這些數據匯集了27個歐洲國家的國家死亡率統計數據，涵蓋了6月22日至28日這一周內所有原因導致的超額死亡人數，而不僅僅是與高溫相關的死亡。當時，法國、西班牙、英國等國正經歷熱浪高峰，紛紛打破歷史紀錄，甚至導致電力供應中斷與學校被迫關閉。

氣候變化引發極端熱浪

科學家表示，若非人類活動引起氣候變化，這場6月底的熱浪「幾乎不可能」發生。而且沒有其他已知的主要因素，例如新冠疫情爆發，會導致該周超額死亡人數激增至1萬650人。

與此同時，周一發表的一項獨立科學研究估計，在5月和6月的熱浪侵襲期間，僅在英格蘭和威爾斯就有2700人死於與高溫相關的疾病。

英國在5月和6月經歷了2次前所未有的熱浪，英格蘭分別創下35.1和37.7度的紀錄。