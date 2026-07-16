廣西無牌救生員睇漏眼、家人只顧篤電話 4歲女童泳池溺水逾6分鐘亡

近日，廣西一宗震驚社會的4歲女童泳池溺斃案完成司法判決，引發廣泛關注。案中不幸離世的4歲女童「小英（化名）」，早前在屋苑泳池溺水長達6分05秒，經送院搶救後宣告不治。事發當天，小英的母親因回家做飯，委託叔叔在泳池邊幫忙看護女兒。不料，該名叔叔在現場全程緊盯手機螢幕，完全沒有留意姪女的動向，最終釀成慘劇。

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女童未穿戴救生設備

更令人痛心的是，小英當時溺水的位置，就在1號救生台前僅約1米處。然而，當天在該崗位值守的，竟是一名「無牌（無救生員執照）」的代班人員，其全程沒有發現出事，直到女童體力不支沉入池底，才被其他泳客發現。

經當地警方及相關部門調查，該泳池依規設有3個救生崗位，但事發時僅有2名持牌救生員在場。原本值守1號台的持牌救生員因請假，泳池方竟私下安排無牌人員頂替。

此外，小英當時身高不足，且未穿戴任何救生設備獨自走入深水區，隨即發生溺水慘劇。

事後，悲痛欲絕的家屬入稟法院，向多方索償108萬餘元人民幣。法院審理後認為，泳池經營方未配備足夠的合格救生人員，存在重大安全過失，判決須賠償86萬餘元人民幣（約佔80%責任）；而監護人（家屬）未盡到妥善看管責任，則須自負20%的責任。