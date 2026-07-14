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世界盃2026︱阿根廷國家隊物助廣西洪災 捐出水杯毛巾背包等物資

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更新時間：14:00 2026-07-14 HKT
發佈時間：14:00 2026-07-14 HKT

世界盃半準決賽將在16凌晨上演，由阿根廷對戰英格蘭，爭奪決賽席位。大戰前夕，阿根廷國家隊在微博發文，指為援助廣西洪災民眾，決定將國家隊的水杯、毛巾、服裝、背包等物資捐出。

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阿根廷國家足球隊7月14日發文稱，世界盃期間感受到非常多來自中國球迷的支援和助威，他們看到廣西洪水的新聞後，希望回饋這份支援，捐贈一批阿根廷國家隊的物資，包括水杯、毛巾、服裝、背包等物資。

美斯期待對英格蘭一戰。
美斯期待對英格蘭一戰。
阿根廷國家隊物助廣西洪災。
阿根廷國家隊物助廣西洪災。

文中指，會盡快聯絡可以幫助我們實現捐贈的夥伴，把這些象徵我們友誼和支援的物資，完成對受災地區的捐贈。

至於隊長美斯，則在13日晚發文，稱對英格蘭一仗將是特別的比賽，「我第一次對陣英格蘭。我幾乎跟所有球隊都交過手，唯獨沒有碰過他們。」

「這很特別，因為他們是一支偉大的球隊，是足球強國，面對這樣的對手總是令人興奮，尤其是在世界盃半決賽中。」

 

 
 
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