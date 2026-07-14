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世界盃2026︱夏蘭特歸國可愛酊醉浣熊標本「搶風頭」 官網賣$5800一隻難求

即時國際
更新時間：12:57 2026-07-14 HKT
發佈時間：12:57 2026-07-14 HKT

挪威國家隊在美加墨世界盃表現出色，於16強賽事中淘汰巴西，可惜最後於8強戰中不敵英格蘭出局。隊員周一（13日）光榮回國，連王儲哈康（Crown Prince Haakon）都親自接機。除了25歲射入7球的神鋒夏蘭特（Erling Haaland） 成為焦點，但他落機時，抱著的浣熊標本，同樣成為網上話題。

據悉，夏蘭特手上的浣熊標本在美國達拉斯市的Wild Bill's Western Store有售。

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此特色標本名為「Whiskey Raccoon H-MT-F」（威士忌浣熊），官方品名為威士忌浣熊H-MT-F，俗稱「威士忌浣熊」或「醉醺浣熊」。標本固定在木制底座上，雙爪環抱一個空威士忌酒瓶，造型具濃郁美式西部風格。標本價格為750美元（約560英鎊）。不過在官網上，浣熊標本己全部售罄。

自夏蘭特為內地涼茶「王老吉」代言後，加上其在世界盃表現神勇，被外界譽為最佳代言人，未知今次手抱浣熊標表，會否為他帶來另一個業配。

至於此獨特浣熊標本紀念品的設計意念，外界有傳聞是源自去年11月底，美國維珍尼亞州一隻浣熊闖進當地一間酒類專賣店，在貨架上爬行時踢翻多瓶酒，令店內一片狼藉。在一番搜索後，人員發現浣熊疑飲醉酒後「大字型」趴在地上沉沉睡去，完全不省「浣熊」事。

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