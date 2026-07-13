天才文學少女︱蔣方舟遭中國人民大學撤銷碩士學位 微博發帖道歉：接受處理

新華社報道，近日網上出現關於中國人民大學文學院2019屆碩士畢業生蔣方舟學位論文涉嫌學術不端的新線索。中國人民大學13日晚發布情況通報，經調查認定蔣方舟構成學術不端行為，決定撤銷其碩士學位。隨後，蔣方舟在微博發帖寫道，「本人接受人大校方對此事的處理。因此事被驚擾並失望的讀者，我致以歉意。對我的老師為此事蒙受的處分，深致歉意」。

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人民大學通報稱，接到新線索後，學校高度重視，立即組建由多位校內外知名專家參與的調查組，通過文獻溯源比對、依規問詢、聽取當事人申辯等，深入開展核查工作。

經核查，蔣方舟碩士學位論文有9處與境外某篇期刊論文存在文字重合，且相關內容未標注引用、未列明參考文獻。依據《高等學校預防與處理學術不端行為辦法》《中華人民共和國學位法》的相關規定，學校認定蔣方舟構成學術不端行為，並決定撤銷其碩士學位。

中國人民大學表示，學校將以此為鑒，持續深化學風建設，優化論文質量管理，夯實學術道德教育，堅決維護學術規範的嚴肅性和權威性。