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颱風「巴威」︱橫掃兩岸台113人傷浙江掀15米巨浪 暴雨波及贛皖鄂京津冀

即時中國
更新時間：08:35 2026-07-12 HKT
發佈時間：08:35 2026-07-12 HKT

強颱風「巴威」橫掃兩岸，昨日吹襲台灣東北部致113傷，今日凌晨在浙江溫嶺至瑞安一帶登陸。溫嶺沿海掀起超過15米巨浪，浙東、閩東北出現特大暴雨。中央氣象台發布今年首個暴雨紅色預警、颱風橙色預警，大陸百萬民眾提前轉移。上海兩大機場取消近兩成航班，南京玄武湖、夫子廟景區畫舫遊船全部停運，上海樂高樂園今日閉園。市民提前囤貨，叮咚買菜浙南區域交易額上漲50%。

▍中國組 ▍

「巴威」今晨5時，已減弱為強熱帶風暴，中心最大風力11級，預計將以每小時20—25公里的速度向西北方向移動。由於其體型龐大，強降雨將波及江西、安徽、湖北、河南、京津冀等十餘省區市。

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「巴威」暴風圈昨日觸及台灣北部、東北部及東部陸地。截至昨午2時，全台87人受傷，暫無重大傷亡報告。傷者多因強風或路面濕滑導致騎乘電單車或單車時摔傷，或在進行防風準備時跌落、遭物品砸傷及割傷。全台撤離逾萬人，其中花蓮、台中市民居多。

全台撤離逾萬人 花蓮台中居多

大陸的中央氣象台昨晚6時繼續發布颱風橙色預警，指「巴威」今日凌晨將在浙江溫嶺至瑞安一帶沿海登陸，風力達12至13級，登陸後颱風向西北轉偏北方向移動，強度逐漸減弱。

「巴威」逼近，浙江溫嶺金沙灘掀起15米高巨浪，一波接一波沖向岸邊礁石與防護堤壩，浪高與5層居民樓高平齊，部分大浪直接翻過堤岸，海水漫上沿岸步道。台州臨海大批車主將汽車開到在建的高架橋上以避險。交警部門指，颱風期間，以上車輛免於處罰。

昨日11時，浙江省防汛防颱抗旱指揮部將防颱風應急響應提升至Ⅰ級，將視情況採取停工、停課、停業、停運和封閉交通道路等措施。浙江全省累計轉移群眾171.6萬人。

浙江市民提前囤貨，防禦颱風。生鮮電商平台「叮咚買菜」數據顯示，近兩日浙南區域交易額已提前出現超50%上漲，其中蔬菜水果、新鮮方便菜、飲用水等民生品銷量漲幅顯著。

「巴威」威力蔓延至周圍省份。昨日，上海浦東機場和虹橋機場取消進出港航班387架次，近兩成進出港航班調減取消。國航、東航、南航、海航、廈航、川航、天航等多間航空公司宣布，將為合資格旅客免費改簽或退票。

上海樂高樂園今臨時閉園

上海樂高樂園亦宣布今日臨時閉園，以保障遊客及工作人員安全。江蘇省內多個景區、場館發布臨時關閉通知，玄武湖、夫子廟景區的遊船服務暫停。

 

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