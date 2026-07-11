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四川暴雨︱馬邊縣成澤國水浸至2樓汽車被沖走 轉移近3千人暫無傷亡

即時中國
更新時間：17:32 2026-07-11 HKT
發佈時間：17:32 2026-07-11 HKT

近日，內地暴雨頻發，除了廣西日前出現洪災，四川省樂山市馬邊彝族自治縣近日也遭遇暴雨襲擊。據馬邊縣防汛抗旱指揮部通報，周五（10日）下午5時至周六（11日）上午10時30分，全縣共出現18個大暴雨監測站及1個特大暴雨監測站；其中，民建鎮高石頭村的累計降雨量高達254.5毫米，最大小時雨強更達到110.9毫米。

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致路道中斷房屋受損

暴雨引發嚴重洪澇，從當地民眾拍攝的影片可見，局部地區的洪水甚至已漫過房屋二樓。當局表示，民建鎮等多個鄉鎮出現房屋進水、農作物受損及道路交通中斷等災情，亦有數輛汽車被洪水沖走，群眾的生產與生活受到不同程度影響，所幸暫未收到人員傷亡報告。

對此，當地已啟動Ⅳ級防汛應急響應。截至7月11日上午10時30分，全縣已緊急轉移並安置群眾近2,700人。

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