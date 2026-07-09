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世界盃2026︱東莞男連續十多晚通宵睇波險盲 左眼視網膜突病變「漏水」

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更新時間：07:00 2026-07-09 HKT
發佈時間：07:00 2026-07-09 HKT

2026年美加墨世界盃激戰正酣，但球迷徹夜追看精彩賽事之餘，切記要注意身體信號，否則隨時「睇到盲」！廣東東莞一名40歲的資深球迷，近日因為連續十多天通宵熬夜觀看世界盃，每日直至清晨四、五點才入睡，左眼突然出現視物發黃、發暗及畫面扭曲變形等嚴重症狀。他大驚下前往醫院求醫，經眼科醫生詳細檢查後，確診患上急性「中心性漿液性脈絡膜視網膜病變」，即俗稱「中漿」的眼疾，通俗而言即其眼底黃斑區發生了嚴重的「漏水及積水」險象。

直線看成波浪線

據《廣州日報》報道，該名不願透露姓名的鄭先生是一名狂熱球迷，自世界盃開鑼後，他便開啟了「通宵追波」模式。由於時差關係，賽事多於香港時間深夜至凌晨舉行，他連續十多日熬夜至清晨，導致睡眠嚴重不足。日前他一覺醒來，發現左眼視力模糊，看東西時顏色變黃、變暗，甚至連直線都看成波浪線，於是立即趕往東莞愛爾眼科醫院求診。

東莞男連續熬夜睇波，十餘天後眼睛竟「漏水」。
東莞男連續熬夜睇波，十餘天後眼睛竟「漏水」。

接診的東莞愛爾眼科眼底科主任王虎指出，鄭先生患上的「中漿」眼病，臨床上高發於20至50歲的中青年男性。特別是性格急躁、長期處於高壓工作環境、習慣徹夜熬夜，以及有吸煙與飲酒嗜好的人士，其病發風險會顯著飆升。

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拖延治療恐致永久失明

眼科專家解釋，黃斑區是負責人類中心視力的核心區域。當眼底發生「中漿」時，脈絡膜的血管滲漏，會導致黃斑區積水，令患者出現中央視力下降、視物變形及色覺異常。這類眼病雖然有一定自愈的可能性，但若患者拖延就醫、不改變不良生活習慣，導致病情反覆發作，最終將演變成慢性黃斑病變，對視力造成不可逆轉的永久性損傷，甚至有失明風險。

隨着世界盃進入淘汰賽的白熱化階段，王虎主任強烈呼籲廣大球迷，應盡量選擇在翌日觀看賽事重播，保持規律的作息與充足睡眠，切忌過度透支身體。市民在觀看賽事期間一旦發現眼睛有任何異樣，必須立即就醫診治，切勿掉以輕心。
 

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