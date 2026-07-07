世界盃2026︱網傳佛得角約戰中國國足被拒? 足協闢謠：從未收到正式邀請

近日，網絡上有傳世界盃黑馬佛得角邀中國國足進行友誼賽，但遭國足婉拒。針對相關傳聞，中國足協今天（7月7日）發表澄清聲明，還原「造謠」過程。

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中國足協還原「造謠」過程。微博

還原「造謠」過程

足協指出，中國駐佛得角大使館曾於6月23日口頭轉達，佛得角足協有意來華舉辦友誼賽，惟截至7月7日17時，足協從未收到對方的正式書面函件或後續回覆，因此絕不存在「收到邀約後予以拒絕」的情況。

目前，中國國家男子足球隊正全力備戰2027年沙特亞洲盃，所有熱身賽均圍繞備戰需求展開，但足協強調，始終對與佛得角及各國足協的賽事交流保持開放態度。

「樂意訪華」變「約戰遭拒」

中國足協同時還原了網絡傳聞的演變過程，指出該風波純屬媒體與社交平台層層渲染所致。事件源於6月25日佛得角足協副主席的一次訪問，當時其僅表示「若收到正式邀請，非常樂意訪華比賽」。

然而兩日後，多家媒體在轉述時將語氣調整為「佛得角足協計劃與中國隊安排友賽」；至6月29日，報道更被進一步誇大為「佛得角足協正式宣佈世界盃後訪華約戰國足」。

隨着傳聞持續發酵，進入7月後，社交平台上最終演變成國足「婉拒」參賽的虛假話題。

「批評國足」自帶流量

不少網民指出，網路上只要牽涉到中國國家足球隊（國足）的話題，往往會引來大量刻意「帶風向」的言論，全因「批評國足」本身自帶流量。對此，有網民憤怒表示，「能不能告一批人，天天盯著足球造謠抹黑」。

亦有網民從發展角度呼籲保護球隊，認為「現在是青少年足球剛剛有點成績，由弱轉強的關鍵階段，一定要營造好的輿論環境，一味謾罵都是不想讓中國足球好的。」

同時，部分網民也建議官方應採取法律行動，直言「有些媒體該告就告吧。 只要有一句國足的負面消息，那評論區節奏都被帶得起飛了」。