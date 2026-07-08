廣西洪災｜六藍水庫決堤「三斷」村落變孤島 逾200人靠剩米煲粥自救

廣西受極端暴雨侵襲爆發嚴重洪災。據內地《羊城晚報》報道，南寧市橫州六藍水庫於7月6日突發嚴重險情，壩體出現缺口，傾瀉的黃泥洪水瞬間吞噬下游多個村莊。



其中緊鄰水庫的獨田村首當其衝，村內唯一對外連接的大橋被洪水徹底沖斷，逾200名村民被困在斷路、斷網、斷電的「孤島」中。災民一度需靠籌集剩米集體煮粥自救，目前當地政府與志願者（義工）正利用重型無人機，日夜接力向村內空投救援物資及急需藥品。

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洪水半小時淹沒二樓大橋遭連根拔起

獨田村被六藍水庫泄洪主河道一分為二，其中河東片區（第1至第5村民小組）是今次淪為「孤島」的重災區。村民阿健憶述，6日清晨察覺水庫水流湍急後，全家慌忙向後山逃生。洪水來勢洶洶，不到半小時便漫過許多房屋的二樓。當昨日（7日）洪水漸退後，村民赫然發現，一條長約40米、村民日常出入必經的行車大橋已被洪水完全沖毀，導致逾200名村民被困對岸無法離開。

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在「三斷」（斷路、斷電、斷網）的絕境下，災區盡顯人間溫情。受困村民表示，被困初期大半天無法進食，街坊鄰里遂自發開展自救，在洪水退去後翻找出未被浸泡的乾淨大米，集中起來共同煮粥，優先分給村內的老人與小孩果腹，共渡難關。

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義工出動無人機空投物資

為保障「孤島」災民的生存需要，當地政府緊急徵集無人機志願者連夜開展空中物資轉運。有志願者出動最大承重量達100公斤的重型無人機，單趟運送約80公斤的飲用水及麵包等物資。除基本口糧外，針對村內高血壓長者等特殊群體急需的醫療藥品，亦透過無人機精準空投進村。

同時，當局已調派多部挖掘機進入災區，加緊搶修被沖毀的道路及填平裂縫。惟截至昨日下午，斷橋仍未修復，村內老幼只能在村頭默默等待道路打通，期盼早日與外界親友重聚。

應對廣西洪災，據悉，7月6日晚，國家防總辦公室成立應急管理部、水利部組成的聯合工作組赴廣西南寧橫州市洪澇災區，看望慰問受災群眾，查勘工情險情，協助指導地方做好防汛抗洪搶險救援、救災救助工作。