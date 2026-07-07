廣西洪災︱橫州逾300人學校避災24小時未進食 4000官兵投入救援

受颱風「美莎克」影響，廣西連日暴雨，有水庫決堤，洪水至今已造成4死8失蹤，5萬人要緊急轉移，超過9萬人受災。橫州雲表鎮逾300災民在當地一間學校避險，超過24小時沒有進食；南康村則有1700村民被困山上缺水、缺糧。國家主席習近平指示有關部門全力做好搶險救災工作。

廣西多地自上周五起連場暴雨，引發水災，南寧市河流水位暴漲，有水庫決堤，導致山洪暴發。解放軍和武警部隊已派出4000多名官兵、民兵，投入廣西、湖北救災工作。



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7月6日，南寧橫州市六藍水庫、雲表水庫出現漫頂及缺口，下游多個村鎮受淹。

災民熊女士向荔枝新聞表示，她是木板廠員工，6日凌晨被政府人員轉移到雲表鎮第一初級中學避險，當時的水位「已經淹到小車的輪胎那裡了」。

熊女士回憶，7月6日早上吃完早點後山洪即至，眾人只能跑到教學樓躲避。「水流很急，學校圍牆也全部被沖塌了。」熊女士昨晚從雲表一中被轉移至安置點，她介紹，包括自己在內的20多人已經從雲表一中安全轉移，但校內教室仍有約兩三百人被困，眾人從7月6日早上6點到7月7日一直未進食。

目前雲表一中受災群眾正在陸續轉移彙總，同時今早九點左右已有救援人員駕乘救災艇前往雲表一中運送物資。

橫州南康村因遭雲表水庫、六藍水庫溢出的洪水夾擊，全村6390人受災，至今仍有1700人被困山上，目前急需食物、飲用水等救援物質。