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湖北龍捲風︱大貨車被吹飛30米 災民目睹父母捲百米高空｜有片

即時中國
更新時間：09:37 2026-07-08 HKT
發佈時間：09:33 2026-07-08 HKT

湖北省東部遭遇歷史罕見的致命強烈龍捲風襲擊，災情畫面極度駭人。據湖北省應急管理廳最新消息，7月6日晚，受颱風「美莎克」殘餘環流與梅雨鋒疊加影響，黃石、黃岡、鄂州及咸寧等地爆發極端強對流天氣，多個鄉鎮突發強烈龍捲風。

截至7日上午，災害已造成全省1.46萬人受災、11人死亡、1人失聯。其中，重災區黃岡市黃州區遭受歷史罕見的EF2級強龍捲風（風力超15級）橫掃，直接經濟損失高達4.5億元人民幣。

狂風橫掃三分鐘家園盡毀 

據中國新聞周刊報道，在黃州區，龍捲風猶如巨大漏斗雲掠過長江。長江社區居民李先生回憶，狂風過境僅短短三、五分鐘，其自建房三樓屋頂便被生生掀翻，窗戶瞬間被吹走，水電完全癱瘓。

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在社區附近的一家物流園內，負責人吳先生表示，龍捲風抵達時，他正在園區門口，眼睜睜看着在院子乘涼的父母被狂風硬生生捲至百米高空後摔落，兩老遺體隨後於7日先後被尋獲。此外，這片被龍捲風橫掃的區域內，多輛重型貨車更被狂風吹飛移位達約30米遠。

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大專院校天花倒塌被迫放假 

當地黃岡師範學院亦遭到重創。有學生憶述，狂風暴雨來襲時宿舍突然停電，隨後樓道天花板大面積塌下，不少宿舍玻璃窗被刮落擊傷學生。由於學校體育場頂棚被掀翻，校方在水電癱瘓下被迫臨時宣布提前放假。

專家促提升防風標準

中國科學院大氣物理研究所研究員傅慎明表示，此次龍捲風在鄂州生成後，跨越長江襲擊高密度人口的黃岡市區，極為罕見。由於龍捲風精準預報仍是世界難題，他建議當地政府吸取血淚教訓，在未來的城市規劃中，必須全面提升新建及既有建築的抗風標準，並將極端天氣風險納入城市防災減災的考量。
 

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