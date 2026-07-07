湖北龍捲風︱居12樓男子被扯出街入ICU 有屋苑全棟樓窗戶家具被「掏空」

湖北黃岡6日晚因極端強對流天氣，遭龍捲風襲擊，截今日中午最少已11人死亡、1人失蹤、1.46萬人受災。龍捲風過後，市面如同戰區，大量建築物屋頂被吹走、路邊樹木折斷、樓宇窗戶趟門被吹走。有居於12樓男居民，被強風拉扯出窗，跌落地下草坪，要入ICU搶救。



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湖北黃岡是這次龍捲風吹襲的重災區，當地屋苑的玲瓏家園有大量單位被破壞，窗戶玻璃大規模碎裂，窗框及露台鋁趟門被扯脫，對室內造成嚴重破壞。

玲瓏家園住戶汪先生向《瀟湘晨報》表示，他的小舅子，被龍捲風直接由家中吸走，直接由12樓墜落到小區綠化帶，目前仍在醫院的重症監護室搶救。

他表示，事發在6日晚約8時，小舅子在客廳，大風把家裡的窗戶吹破了，連玻璃帶窗框都被大風「吸」了出去，客廳裡的梳化、壁櫃、餐桌全被大風帶走。

汪先生指，從未在黃岡遇到這麼大的雷暴大風，玲瓏家園「整棟樓從上到下，所有的南向和北向的窗戶直接通了，就是窗戶、窗框全都沒了。屋子裡的壁櫃、沙發、茶几、餐桌、椅子瞬間沒了，直接就是整棟樓都被掏空了。」