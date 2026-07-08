超強颱風巴威周日襲閩浙 當局警告或致巨大影響

超強颱風「巴威」預計本周末登陸華東地區，其雲系直徑超過1000公里，堪稱颱風里的「巨無霸」。中央氣象台預計，台灣、浙江、福建等地將率先迎來暴雨，「或致巨大影響」，各地加緊部署防風防洪。

直徑逾1000公里「巨無霸」

中央氣象台昨觀測，巴威目前中心位置仍在西太平洋，中心附近最大風速達每秒62米，相當於17級風以上，將以每小時25至30公里速度向西移動，周三後將先接近台灣東部海面，周五起將影響大陸東部海域，或於周日在福建北部到浙江一帶沿海登陸。

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颱風巴威路徑。 中國天氣@微博

中央氣象台稱，周五至周日，台灣、浙江、福建、上海、山東等地將出現暴雨。登陸後，「巴威」還可能深入內陸，華東、華中、華北、東北等地都可能迎來颱風影響，需以最高級別做好防禦準備。

隨着「巴威」逼近，浙江當局加強港口巡查，已要求船隻移至安全水域，並於周三前進入港口避風，小型漁船船員全部上岸。在安徽的港口灣水庫，當局提前洩洪、騰空水庫以承載「巴威」可能帶來的降雨量。

「巴威」周一上午正面吹襲美屬羅塔島，當地狂風暴雨，嚴重淹水，有建築物屋頂、車輛引擎蓋被吹掀開，電訊天線塔倒塌。