啃老逆子︱海口夫婦10年遭子榨百萬申保護令 網民：自己種的因

海南海口瓊山區人民法院近日發出一份人身安全保護令，禁止一名男子對其父母實施騷擾、跟蹤及接觸等行為。案情指，涉案父母長期溺愛獨子，多年來對其要求有求必應，豈料換來兒子愈發瘋狂的索取。

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「不給錢就翻臉」

過去十年間，兒子累計揮霍了父母近百萬元人民幣，且稍有不順心，便會對雙親惡言相向，甚至進行人身威脅。受害父母因而陷入「給錢就太平，不給就翻臉」的惡性循環，既無力擺脫，亦羞於向外聲張。

最終，在當地「人大代表+法院+綜治」的協同機制支持下，法院依法快速審查此案，認定兩名長者面臨家庭暴力的現實危險，遂作出裁定：禁止該名逆子騷擾、跟蹤和接觸父母，裁定有效期為6個月。若違反保護令，被申請人將面臨罰款或拘留；若情節嚴重構成犯罪，將被依法追究刑事責任。

對於這宗海口逆子啃老案，不少網民看後並未給予同情，反而紛紛留言反諷：「養兒防老嘛」、「就是啊，生兒子的福報，尊重祝福」。

也有許多人認為這完全是父母溺愛的代價，直言：「我一點都不同情，自己種的因，結的果也自己慢慢品嚐吧！」、「喜歡慣著是吧，自己受著」，更有人驚嘆這名兒子的破壞力簡直是「不愧是核武器兒子，這殺傷力」。