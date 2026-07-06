自來野豬變「搖錢樹」配種每次¥1000 帶挈主人每月賺兩萬︱有片

廣東有男子兩年多前好心餵一隻餓極小野豬食麵，小野豬之後連續多天自行回來討食，男子終將野豬收養當寵物。小野豬現在抖音有近22萬粉絲，加上每次配種有¥1000「肉金」，每月收入逾2萬元，較主人打工收入還高。

網紅豬粉絲直逼22萬

第一視場及網上資料，小野豬「麵條」2024年11月，闖入羅先生的家，羅先生見小野豬可愛又像餓了很久，於是煮了盆麵給小野豬。

想不到，小野豬之後連續多天，每天也自己跑到羅先生家討食，羅先生於是收牠收養，當作寵物。

「麵條」變家豬後，變得好食好住，羅先生也將牠的生活日常放到抖音，沒想到頗受網民歡迎，「麵條」粉絲至今已近22萬，成為網紅豬。

流量帶來的收入外，「麵條」現在已長大至可以配種，每次收費一千元，「牠可以發洩，我也可以賺錢，雙贏」。



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羅先生指，「麵條」現在每日的伙食費約要10元，牠意外在網上受歡迎後，以牠做主題拍自媒體，短片收入加上配種，已經較自己人工高，「上個月賺了2萬多」。

羅先生還透露，養「麵條」之初，也曾一度帶牠到山上，打算放生牠，但失敗。後來廣東科學院動物研究所胡教授指出，小野豬當初可能是母親死了在流浪，之後誰餵牠便會當對方是主人，會跟著對方。不過，也要注意小野豬會不斷長大，體重可以達50公斤，一旦牠覺得有人想攻擊自己，反應可以很大和有威脅性。

網民紛紛表示，「他居然拉豬去賣」、「人家拿你當哥們，你拿哥們當工具」、「我也想發洩」、「這樣的豬肉會不會香點」、「你們這豬吃的還不賴嘛 還有麵條呢」、「別吃 它日後會救你的命」。